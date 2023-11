Medio Oriente: colloquio tra emiro Qatar e Biden su continuazione tregua Israele-Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ha ricevuto stasera una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per colloqui “sull'attuazione dell'accordo di tregua umanitaria tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, sugli sforzi internazionali congiunti per allentare le tensioni, proteggere le vite civili e aumentare il flusso di aiuti umanitari ai palestinesi a Gaza”. Lo riferisce una nota ufficiale qatariota. I due leader si sono concentrati sull'attuazione dell'accordo di tregua umanitaria tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, sugli sforzi internazionali congiunti per allentare le tensioni, proteggere le vite civili e aumentare il flusso di aiuti umanitari ai palestinesi a Gaza. Il Qatar, insieme all’Egitto, ha guidato gli sforzi per garantire la continuazione dell’accordo di tregua tra Hamas e Israele iniziato ieri, venerdì 24 novembre. Meno di un'ora fa il Qatar ha confermato che il rilascio del prossimo gruppo di ostaggi israeliani dalla Striscia di Gaza avverrà a breve, nonostante un ritardo di alcune ore. (Cae)