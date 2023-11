Israele: 100 mila persone in piazza a Tel Aviv a 50 giorni dal massacro del 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 100 mila persone si sono riunite stasera a Tel Aviv per mostrare sostegno alle famiglie degli ostaggi e commemorare i 50 giorni dal massacro del 7 ottobre, quando circa 240 persone sono state rapite dai militati del movimento estremista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Il quotidiano israeliano "Haaretz" sottolinea che la folla si è radunata nella piazza antistante il Museo d'Arte di Tel Aviv, ribattezzata dai manifestanti come Piazza degli Ostaggi. La manifestazione è avvenuta in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che ha portato al rilascio di 13 ostaggi il venerdì, con altri previsti per questa sera.(Res)