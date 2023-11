Business news: Nvidia chiude il trimestre con 18 miliardi di ricavi, in aumento del 206 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tecnologica statunitense Nvidia, specializzata nella produzione di chip e processori grafici, ha registrato ricavi per 18,12 miliardi di dollari nel trimestre agosto-ottobre, con un incremento del 206 per cento su base annuale. I dati pubblicati dall’azienda hanno superato le aspettative degli analisti finanziari, che hanno stimato proventi per 16,18 miliardi. In una lettera agli azionisti, la società ha però preannunciato possibili impatti negativi per il prossimo trimestre, legati soprattutto alle restrizioni in vigore sulle esportazioni verso la Cina ed altri Paesi. “Ci aspettiamo che le nostre vendite in quei Paesi diminuiranno significativamente nel corso del prossimo trimestre, anche se siamo fiduciosi in merito alla possibilità di compensare con la crescita di altre regioni”, si legge nella comunicazione. Nvidia ha registrato anche un utile di 4,02 dollari per azione, di gran lunga superiore rispetto ai 3,37 stimati dagli analisti. (Was)