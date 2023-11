Business news: United Airlines potrebbe usare dati passeggeri per scopi pubblicitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense United Airlines sta considerando l’idea di utilizzare i dati dei suoi passeggeri per aiutare le aziende a formulare messaggi pubblicitari mirati. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza del dossier. Alcune di queste inserzioni potrebbero trovare spazio nel sistema d’intrattenimento in volo o sull’app che i clienti di United Airlines utilizzano per acquistare biglietti aerei o effettuare il check-in online. La compagnia non ha ancora preso una decisione. Con 148 milioni di passeggeri registrati lo scorso anno, United Airlines è una delle maggiori compagnie aeree degli Stati Uniti e potrebbe essere la prima a utilizzare i dati dei clienti per scopi pubblicitari. (Was)