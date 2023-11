Roma: spruzza estintore in un locale nel quartiere Trieste, denunciato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva preso un estintore e, senza un valido motivo, lo aveva spruzzato all’interno di un locale del quartiere Trieste, a Roma. Per questo, un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per getto pericoloso di cose. È successo ieri sera, all’interno di una nota discoteca di via Tagliamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roma Salaria, che hanno intercettato e denunciato il 20enne. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 per verificare se ci fossero state persone intossicate.(Rer)