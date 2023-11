Business news: Amazon, tre dipendenti fanno causa lamentando discriminazione di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre dipendenti di Amazon hanno fatto causa alla società fondata da Jeff Bezos, lamentando episodi di discriminazione di genere e accusando l’azienda di “ritorsioni” a seguito di segnalazioni relative ad un divario ingiusto in termini di stipendio. Le tre dipendenti, Caroline Wilmuth, Katherine Schomer ed Erin Combs, sono impiegate presso la divisione per la ricerca e la strategia di Amazon. In base alla causa, la società avrebbe previsto retribuzioni inferiori per donne che all’interno dell’azienda occupano incarichi analoghi a quelli di uomini che invece vengono pagati di più. Le tre donne avrebbero più volte segnalato la situazione al dipartimento per le risorse umane, il quale avrebbe avviato una indagine interna per effettuare le dovute verifiche. Dopo la segnalazione, Amazon avrebbe “drasticamente ridotto” la loro area di competenza, prevedendo in alcuni casi anche la retrocessione all’interno dell’organigramma aziendale. (Was)