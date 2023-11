Business news: Sri Lanka, l'inflazione sale all'un per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nello Sri Lanka si è attestata all'un per cento su base annuale nel mese di ottobre, in crescita rispetto allo 0,8 per cento registrato lo scorso settembre. Lo indicano i dati del Dipartimento di censimento e statistica. L'indice nazionale dei prezzi al consumo vede un calo del 5,2 per cento del prezzo dei prodotti alimentari (contrazione uguale a quella di settembre), ma di converso un aumento del 6,3 per cento del prezzo dei prodotti non alimentari (5,9 per cento a settembre). Lo Sri Lanka ha raggiunto livelli record d'inflazione lo sorso anno, nel pieno di una crisi economica che ha anche sconvolto lo scenario politico interno. I prezzi sono diminuiti rapidamente a partire dallo scorso giugno, grazie anche a una forte ripresa della rupia, la valuta locale, e da migliori raccolti agricoli. (Inn)