Business news: Cina contestata dagli ambientalisti per controverso gasdotto in Africa orientale

- Gli ambientalisti hanno intensificato le proteste in Africa orientale dopo le notizie che vedono la Cina prossima a finanziare l’oleodotto per il petrolio greggio dell’Africa orientale (Eacop), che collega i giacimenti dell’Uganda a Port Tanga, in Tanzania. A inizio settimana, centinaia di dimostranti hanno organizzato proteste coordinate presso le sedi di vari istituti di credito cinesi, nonché davanti alle ambasciate di Pechino in Africa, Europa e Nord America, chiedendo alle istituzioni di ritirarsi dall’accordo. Alle proteste svoltesi a Kampala, in Uganda, Dar es Salaam, in Tanzania, e a Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), si sono aggiunte manifestazioni di solidarietà anche in Sudafrica, Parigi, Londra e New York. Tra i finanziatori dell’oleodotto per il petrolio greggio dell’Africa orientale rientrano la China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), la Export-Import Bank of China (Eximbank) e la Industrial and Commercial Bank of China (Icbc), tutte di proprietà statale. L’infrastruttura è partecipata al 62 per cento dalla multinazionale petrolifera francese TotalEnergies; al 15 per cento dalla compagnia petrolifera nazionale dell'Uganda, al 15 per cento dalla Tanzania Petroleum Development Corporation e all’8 per cento dal colosso petrolifero cinese China National Offshore Oil Corporation (Cnooc). (Cip)