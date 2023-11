Business news: Kazakhstan, Tokayev riceve il presidente del gruppo vietnamita Sovico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto ad Astana Nguyen Thanh Hung, presidente del gruppo vietnamita Sovico, con il quale ha discusso degli investimenti della società nel Paese centrasiatico. Lo riferisce il servizio stampa dell’Akorda, sede della presidenza kazakha. Durante l’incontro, Tokayev ha ricordato la calorosa accoglienza riservatagli in occasione della sua visita in Vietnam, lo scorso agosto, e gli accordi raggiunti in quella circostanza, che a suo dire “hanno dato ulteriore impeto all’espansione della cooperazione bilaterale”. Il Kazakhstan, ha aggiunto il capo dello Stato, è pronto a creare le condizioni necessarie a favorire le attività di Sovico nel paese. Il colloquio tra Tokayev e Nguyen Thanh Hung si è concentrato sulle prospettive di cooperazione tra le due parti, in particolare nelle aree dei trasporti e della logistica, delle finanze e dell’estrazione mineraria. (Res)