Business news: Cina, inaugurata a Pechino la mostra The Beauty of the Italian Tanning Industry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata a Pechino "The Beauty of the Italian Tanning Industry", una mostra di promozione integrata organizzata Unic-Concerie italiane e dall'Istituto di cultura italiana a Pechino, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Cina e l'Ufficio Ita di Pechino e promossa in tutto il mondo dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti l'ambasciatore d'Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, il direttore dell'Istituto di cultura italiana a Pechino, Federico Roberto Antonelli, la direttrice Generale di Unic – Concerie italiane, e l'amministratrice delegata di Lineapelle, Fulvia Bacchi. Presentata per la prima volta alla fiera di Lineapelle il 22 settembre e successivamente al Design Museum di Milano e ad Ecomondo a Rimini, la mostra si terrà per 15 giorni presso l'Istituto di tecnologia della moda di Pechino, un prestigioso istituto pubblico di istruzione superiore che accoglie oltre seimila studenti e con il quale Unic - Concerie italiane ha firmato un accordo di collaborazione. (segue) (Com)