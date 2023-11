Business news: Nrg Energy, si dimette l’amministratore delegato Mauricio Gutierrez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della società statunitense Nrg Energy, Mauricio Gutierrez, si è dimesso dall’incarico e dal consiglio di amministrazione. Lo ha annunciato l’azienda texana, aggiungendo di aver programmato anche alcune sostituzioni all’interno del Cda dopo che il fondo Elliott Investment Management, azionista con il 13 per cento, ha chiesto un cambio di leadership. Gutierrez sarà sostituito ad interim dal presidente, Lawrence Coben, fino a che il consiglio di amministrazione non avrà trovato un sostituto. Il Cda, ha annunciato la società, accoglierà quattro nuovi membri indipendenti: tra questi ci sono Kevin Howell, ex direttore regionale di Nrg Texas, e Alex Pourbaix, amministratore delegato di Cenovus Energy. (Was)