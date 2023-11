Violenza donne: tensioni davanti a sede Pro Vita a Roma, lanciate bombe carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni durante la manifestazione organizzata da Non una di meno a Roma, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Alcuni manifestanti, nel corso del corteo, intorno alle ore 17:30 hanno imbrattato la facciata della sede dell’associazione Pro Vita Onlus di viale Manzoni. Sono state inoltre lanciate delle bombe carta, alcune anche in direzione dei poliziotti intervenuti per contenere la protesta. Non risultano feriti. (Rer)