Sport: Aurigemma, bello vedere tanti ragazzi impegnati in campionati regionali motociclismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È molto bello "vedere tanti giovani oggi, e per questo li ringrazio perché lo sport, soprattutto questo, insegna valori fondamentali come l'impegno, il sacrificio e il rispetto delle regole". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato a Vallelunga alle premiazioni dei campionati regionali delle varie discipline di motociclismo, evento organizzato dal comitato regionale del Lazio della federazione motociclistica. "Rivolgo un plauso - aggiunge Aurigemma - anche ai genitori per il supporto dato ai loro figli per praticare queste discipline. Nel ringraziare il comitato regionale della Federmoto per le belle iniziative portare avanti, come amministrazione regionale continueremo a garantire il massimo sostegno a questo sport: tra l'altro si tratta di un movimento, quello Motociclistico, che aumenta ogni anno", conclude Aurigemma. (Com)