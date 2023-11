© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento dal titolo "Alberi per il futuro” durante il quale, alla presenza del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e dei portavoce del Movimento, verranno piantati nuovi alberi nel Municipio XII. Roma, Largo Federico Caffè (ore 11)- in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Dipartimento della salute della donna e del bambino della Asl di Viterbo organizza un open day presso i consultori familiari di Viterbo, Civita Castellana, Montefiascone e Tarquinia. L'iniziativa si svolgerà dalle ore 9 alle ore 16, con accesso libero senza prenotazione- Celebrazione della Giornata della gioventù diocesana, con pellegrinaggio dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme alla cattedrale di San Giovanni in Laterano. Roma, basilica di Santa Croce in Gerusalemme (ore 8)- Evento “sopra le righe”, organizzato dai giovani di Gener-Azione e patrocinato dal Municipio Roma X. Roma, parco delle Sughere di Bagnoletto, tra via Caiolo e via Carlo Albizzati (ore 15) (Rer)