Business news: Tesla ha alzato i prezzi della Model Y in Cina

- Il colosso statunitense dell’auto elettrica Tesla ha alzato il prezzo di listino della Model Y in Cina di 282 dollari, portandolo a 42.212 dollari. È quanto si apprende da una nota diramata dalla società di Elon Musk, che ha partecipato ad una cena con il presidente cinese, Xi Jinping, a margine della Settimana dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a San Francisco (11-17 novembre). Stando ad una nota pubblicata da Tesla sul social network cinese Weibo all’indomani dell’incontro, Xi avrebbe espresso sostegno allo sviluppo della casa automobilistica in Cina. (Was)