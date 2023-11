Business news: premier cinese presiede lavori Commissione finanziaria, invocati sforzi per ottimizzare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, ha invocato l'ottimizzazione del panorama finanziario, ulteriore sostegno alle aree chiave e il mantenimento di una politica monetaria prudente. È quanto emerso al termine dei lavori della Commissione finanziaria centrale, presieduti dallo stesso Li. Il premier, riferisce la televisione di Stato cinese, ha sollecitato sforzi a tutto campo per la costruzione di un solido sistema finanziario che serva il processo di modernizzazione intrapreso dalla nazione. Misure specifiche, secondo il capo del governo, dovrebbero essere in particolare introdotte in settori come la finanza verde e digitale. (Cip)