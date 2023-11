Business news: presidente Camera di commercio Firenze, miriamo a legami più forti con provincia Shenhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese fiorentine intendono rafforzare i legami con il distretto di Shenhe, nella provincia nord-orientale cinese di Liaoning, sul fronte della cultura e dell'industria dei servizi. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, citato dall'agenzia di stampa statale "Xinhua". Durante un recente incontro tenuto con Bassilichi a Firenze, il capo del distretto, Shi Guoqi, ha invitato un maggior numero di imprese italiane a stabilirsi a Shenhe, che intende dotarsi di "un centro regionale culturale e creativo", oltre che di una zona pilota nell'industria dei servizi. A tal proposito, il rappresentante cinese ha annunciato "ulteriori sforzi" per migliorare l'ambiente imprenditoriale, introducendo servizi su misura per le aziende italiane. Bassilichi, da parte sua, ha ravvisato "grandi opportunità" di cooperazione in questi settori, considerata la fama di Firenze nei campi di cultura e turismo, oltre che nei settori dell'artigianato e dei macchinari di precisione. A tal proposito, l'istituzione di un salone espositivo di prodotti esteri a Shenhe e altre misure di cooperazione "trasparenti" potranno rafforzare il commercio bilaterale e gli scambi tra persone, ha aggiunto il presidente della Camera di commercio di Firenze. (Cip)