- Il Comune di Roma e Acea hanno illuminato di arancione oggi, 25 novembre, la facciata di Palazzo Senatorio per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in segno di adesione all'iniziativa e per dimostrare la propria attenzione su questa importante tematica. Lo comunica in una nota Acea. (Com)