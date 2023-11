Francia: ambasciata italiana a Parigi dice “no alla violenza contro le donne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Francia ha riunito oggi i parlamentari italiani eletti all’estero e i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie), dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), dei Consolati generali, degli Istituti italiani di cultura, nonché quelli di Ice e Camere di commercio “per dire no alla violenza contro le donne”. Lo ha reso noto su X la stessa ambasciata italiana a Parigi, che in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un “crimine odioso che costituisce una forma di violazione dei diritti della persona tra le più gravi e le più diffuse al mondo”, si è illuminata di arancione. (Frp)