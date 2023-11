Business news: Cambogia, premier annuncia pacchetto di stimolo da 100 milioni di dollari per l'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, ha annunciato il varo di un pacchetto di stimolo da 100 milioni di dollari per il settore agricolo. Lo riporta l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". "L'agricoltura resta una nostra priorità e il pacchetto ha l'obiettivo di massimizzare il potenziale del settore agricolo e di incrementare la nostra produzione e competitività", ha dichiarato Hun Manet nel corso di un evento. I fondi saranno utilizzati anche per la ricerca di nuovi mercati internazionali per i prodotti agricoli cambogiani e per la stabilizzazione dei prezzi. Il pacchetto, ha infatti precisato il capo del governo di Phnom Penh, "contribuirà a rafforzare la sicurezza alimentare, a migliorare la vita degli agricoltori, a ridurre le spese dei consumatori e a sostenere la crescita economica". Il governo invierà contestualmente circa 250 funzionari in diverse comunità del Paese per offrire assistenza diretta agli agricoltori. Il settore agricolo è considerato uno dei quattro pilastri dell'economia della Cambogia, che esporta in particolare riso, gomma, manioca, mango, banane, pepe, anacardi e olio di palma. Nei primi dieci mesi del 2023, secondo Han Manet, il Paese ha esportato 6,2 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in 74 Paesi del mondo, con un ricavo lordo di 3,5 miliardi di dollari. (Fim)