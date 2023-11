Violenza donne: blitz davanti a sede Rai di Roma, fermate 5 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state fermate dopo aver fatto una manifestazione davanti alla sede Rai di Roma. È successo questa mattina, quando alcune manifestanti di Non una di meno hanno mostrato uno striscione con scritto “Vergogna”, e scritto per terra “Nostro il dolore, vostro lo share”, davanti alla sede di viale Mazzini. “Colpiamo la sede Rai in quanto simbolo governativo, in opposizione al governo Meloni che pensa di poter rispondere alla violenza di genere con atti securitari, razzisti e sessuofobici”, hanno scritto le attiviste di Non una di meno sulla pagina Instagram. Scopo della manifestazione era denunciare il fatto che “la spettacolarizzazione della cronaca senza un’analisi e una denuncia della valenza sistemica della violenza di genere è pornografia del dolore, è vittimizzazione secondaria”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno accompagnato in commissariato cinque manifestanti.(Rer)