Business news: carbone, Indonesia avvierà piano per compensare produttori che vendono sul mercato interno

- Il governo dell’Indonesia intende attivare entro la fine dell'anno un piano che prevede l’esazione di imposte dalle compagnie estrattrici di carbone, per compensare le aziende minerarie del settore che vendono carbone all'utility energetica nazionale a prezzi inferiori a quelli di mercato. Lo ha annunciato il ministro delle Risorse minerarie indonesiano, Arifin Tasrif, secondo cui l’iniziativa “creerà equità e un terreno di competizione omogeneo”. Il piano è stato studiato dal governo sull’onda della crisi nelle forniture di carbone che all’inizio dello scorso anno aveva costretto il Paese a bloccare temporaneamente le esportazioni. In Indonesia vige da allora l’obbligo per le compagnie minerarie di vendere una porzione della loro produzione alla compagnia energetica statale Perusahaan Listrik Negara (Pln) ad un prezzo massimo di 70 dollari alla tonnellata, e ad altri settori industriali del Paese ad un prezzo non superiore a 90 dollari alla tonnellata. Secondo il ministro, il nuovo sistema di compensazione “farà sì che tutti condividano la responsabilità di sostenere il programma del governo relativo agli obblighi nei confronti del mercato domestico”. Arifin non ha fornito indicazioni in merito alle entrate previste dal governo, ma ha dichiarato che il meccanismo potrebbe essere attivato in via sperimentale a dicembre, ed entrate pienamente in vigore all’inizio del prossimo anno. (Fim)