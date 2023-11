Medio Oriente: Tajani, riconoscimenti unilaterali peggiorerebbero la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continua ad auspicare che la guerra in Medio Oriente finisca presto, con una soluzione a due Stati e senza riconoscimenti unilaterali, che rischiano di peggiorare la situazione. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando a margine dell’evento organizzato in Farnesina in occasione della Giornata internazionale della violenza contro le donne. “Ci vorrà tempo, non siamo per riconoscimenti unilaterali come qualcuno ha pensato di fare, non è la posizione dell'Italia. I riconoscimenti unilaterali rischiano di aggravare la situazione e non di migliorarla: noi vogliamo che ci sia dialogo, che ci sia lavoro congiunto e che tutti i Paesi dell'Unione europea possano svolgere un ruolo positivo, come lo devono svolgere tutti i Paesi Arabi”, ha detto il ministro, ricordando poi che domani sarà a Barcellona per incontrare i ministri dell'area del Mediterraneo. (Res)