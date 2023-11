Germania: migliaia di persone in protesta a Berlino contro politica governo su armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 10 mila persone hanno manifestato oggi a Berlino contro la politica del governo tedesco sugli armamenti. Lo riporta l’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. La manifestazione si è svolta presso la Porta di Brandeburgo. Tra i promotori della protesta c’era la politica Sahra Wagenknecht, che ha recentemente lanciato un nuovo movimento di sinistra radicale. Nel suo discorso, Wagenknecht ha accusato l’esecutivo tedesco di applicare “due pesi e due misure” nella valutazione del conflitto ucraino e dei bombardamenti “spietati” nella Striscia di Gaza. La politica ha inoltre criticato la spesa statale per la produzione di armi, “in un momento in cui il Paese deve far fronte alla carenza di insegnanti, alla chiusura di ospedali e al deterioramento delle infrastrutture”. (Geb)