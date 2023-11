Pnrr: Aurigemma, condivido proposta presidente aggiunto Corte dei Conti Miele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partire dalla collaborazione tra le istituzioni delegate all'amministrazione e al controllo della cosa pubblica "è un dovere. Per questo, condivido pienamente l'autorevole parere espresso dal presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, sul controllo di legittimità che, una volta superato, non comporterà responsabilità per l'amministratore o il dirigente che lo abbia sottoscritto. Questo, oltre ad accorciare i tempi di una lunga burocrazia, darebbe possibilità agli amministratori di lavorare con maggior serenità". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma (Com)