Medio Oriente: portavoce Qarar, 8 bambini e 5 donne saranno presto liberate da Gaza

- Otto bambini israeliani e cinque donne israeliane saranno presto liberati dal movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia Gaza. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, citato dall'emittente televisiva "Al Jazeera". Al Ansari ha aggiunto che sette cittadini stranieri, precedentemente trattenuti in ostaggio a Gaza, saranno anch'essi rilasciati. Per quanto riguarda la parte israeliana, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar riferisce che 33 minori e sei donne palestinesi saranno liberati in questa fase dal sistema carcerario israeliano. Al Ansari ha espresso gratitudine ai mediatori coinvolti, in particolare all'Egitto e agli Stati Uniti, per gli sforzi congiunti che hanno superato gli ostacoli nell'attuazione degli accordi previsti per oggi. (Res)