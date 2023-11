Colombia: governo, colloqui con Eln riprenderanno il 30 novembre in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del governo della Colombia riprenderà i colloqui di pace con l'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) il prossimo 30 novembre a Città del Messico. "Dedicheremo i nostri sforzi al superamento della crisi che sta attraversando il processo di dialogo, generata dal rapimento di Luis Manuel Díaz. Apprezziamo l'impegno del governo del Messico e del presidente Andrés Manuel López Obrador per la costruzione della pace in Colombia", ha dichiarato la delegazione governativa colombiana in un comunicato citato dal quotidiano "El Tiempo". Questo quinto round di colloqui, originariamente previsto per l'inizio di novembre, è stato già rinviato due volte, l'ultima a causa del rapimento di Luis Manuel Díaz, padre del calciatore Luis Díaz. Dopo quell'episodio, i delegati del governo hanno convocato i rappresentanti dell'Eln per una "riunione urgente e straordinaria" per negoziare la fine del sequestro. L'incontro avverrà con due delegati da entrambe le parti. L'Eln non ha ancora risposto alla dichiarazione governativa. (Mec)