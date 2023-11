Maltempo: assessora Ambiente, grande dispiacere per morte donna anziana in via Donna Olimpia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si tratta quindi di un problema di mancata manutenzione, - aggiunge - ma le cause di questo crollo, che ha avuto purtroppo conseguenze tragiche, sono da ricercare con ogni probabilità in una giornata di allerta meteo per vento con raffiche improvvise e particolarmente intense, fino a 80 kmh. Una giornata che ha registrato il verificarsi di numerosi altri episodi di crollo di interi alberi o grossi rami in tutti i quadranti della città, con danni alle auto e in qualche caso il coinvolgimento, per fortuna senza conseguenze serie , di alcune persone. Naturalmente saranno i magistrati, ai quali abbiamo consegnato tutta la documentazione tecnica in possesso degli uffici dipartimentali e della ditta incaricata della manutenzione, a stabilire le eventuali responsabilità di un episodio che ci deve far riflettere sugli attuali strumenti che regolamentano gli interventi su alberature che in moltissimi casi sono alla fine del loro ciclo vitale". (Com)