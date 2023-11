Medio Oriente: ultimatum di Israele ad Hamas, liberate secondo gruppo ostaggi o sarà guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimatum di Israele al movimento islamista palestinese Hamas: se il secondo gruppo di ostaggi non sarà liberato entro mezzanotte (le 23 italiane), le Forze di difesa di Israele riavvieranno le operazioni di terra nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono diversi media dello Stato ebraico, citando un funzionario delle Forze di difesa di Israele (Idf), ma non vi è alcuna conferma ufficiale. L'accordo prevede il rilascio di almeno 50 ostaggi in cambio di 150 detenuti palestinesi e una pausa di quattro giorni nei combattimenti, oltre a maggiori aiuti a Gaza. Hamas ha accusato Israele di violare i termini dell’intesa, cosa che Israele nega. Fonti israeliane, dal canto loro, hanno accusato Hamas di aver violato i termini della lista degli ostaggi che verrà rilasciata oggi, compreso l'obbligo di rilasciare le madri insieme ai loro figli. Il rilascio del secondo lotto era previsto per le 16:00 (le 15 italiane). (Res)