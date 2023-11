Ucraina: ministero Difesa, condotti test su nuovi droni sviluppati da società private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto che sono stati condotti dei test su nuovi droni Fpv (First person view, Visuale in prima persona) sviluppati da sei società private. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”. Lo scopo dei test era quello di verificare il funzionamento dei droni in determinate situazioni, come la soppressione del segnale video o del canale di controllo. Uno dei produttori ha dimostrato anche il suo sviluppo in serie di un drone suicida. (Kiu)