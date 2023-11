Violenza donne: Schlein, piazze stracolme, serve prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "piazze stracolme in tutta Italia per dire Basta alla violenza di genere in ogni sua forma. Non basta la repressione, serve la prevenzione". Lo scrive su Facebook la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che oggi ha partecipato alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne, a Roma. "Per sradicare la cultura patriarcale di cui è imbevuta la nostra società e che genera la violenza e le discriminazioni maschile sulle donne - conclude Schlein - serve l’educazione all’affettività obbligatoria nelle scuole e risorse sulla formazione di operatrici e operatori delle forze dell’ordine e della giustizia, coinvolgendo e sostenendo i centri antiviolenza". (Rer)