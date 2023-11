Assicurazioni: Poste conquista primo posto a livello mondiale in classifica di S&P global tra aziende settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche di sostenibilità di Poste italiane si affermano sul piano mondiale e per la prima volta conquistano la vetta del Corporate Sustainability Assessment di Standard&Poor’s Global nel settore Insurance con il punteggio complessivo di 85/100. S&P Global ha assegnato a Poste italiane il punteggio di 96/100 nella sezione Social per le proprie politiche e pratiche di attrazione e sviluppo di talenti, di tutela dei diritti umani e di inclusione finanziaria. Inoltre - riferisce una nota -, con riferimento alla dimensione di "Governance", il Gruppo è stato premiato per la conduzione etica e trasparente del business, per le pratiche legate alla gestione dei rischi e della sicurezza informatica, mentre si è distinto nella dimensione "Environmental" per la solidità della propria strategia climatica. Standard & Poor’s Global confronta le aziende di 61 settori giudicando le performance di sostenibilità delle aziende in maniera complessiva. Il rating assegnato da S&P Global alle aziende funge da base preliminare di valutazione per stabilirne l’ingresso negli indici Dow Jones Sustainability World Index e Dow Jones Sustainability Europe Index. (segue) (Com)