Assicurazioni: Poste conquista primo posto a livello mondiale in classifica di S&P global tra aziende settore (2)

- "Questo straordinario risultato - ha dichiarato la presidente di Poste italiane, Silvia Rovere - conferma il percorso del Gruppo che fa della sostenibilità il cardine della nostra missione industriale. Vorrei cogliere l’occasione di questo traguardo mondiale per ringraziare le donne e gli uomini di Poste per la propria dedizione nel servizio verso tutte le comunità, le imprese e le istituzioni in ogni angolo del Paese". "La vetta nella classifica mondiale di S&P Global - ha commentato l’amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante - è motivo di orgoglio e prova ancora una volta l’efficacia della nostra strategia di integrazione della gestione dei rischi e delle opportunità ESG nella strategia di business, che ci mette nelle condizioni migliori per affrontare al meglio le sfide proposte dal contesto economico. Il primo posto premia il nostro impegno orientato alla creazione di valore condiviso per gli stakeholder e alla crescita socio-economica del Paese, aumentando in modo significativo la reputazione di Poste italiane in ambito mondiale". (segue) (Com)