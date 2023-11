Assicurazioni: Poste conquista primo posto a livello mondiale in classifica di S&P global tra aziende settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono estremamente orgoglioso per il punteggio raggiunto nella valutazione di S&P Global nella sezione Social - ha commentato il condirettore generale di Poste italiane Giuseppe Lasco -. Naturalmente, ogni persona di Poste italiane ha contribuito al prestigioso risultato nel Corporate sustainability assessment con il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiano profuso negli anni. Il risultato è frutto di una strategia Esg di Gruppo con chiari obiettivi a breve, medio e lungo termine. Crescere responsabilmente grazie al decisivo contributo di chi lavora in azienda per il successo sostenibile, l’innovazione, la digitalizzazione e la coesione sociale del Paese è l’obiettivo del gruppo Poste italiane". Il primo posto nella classifica globale del settore assicurativo di S&P Global si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti dal gruppo Poste italiane per le sue pratiche di sostenibilità. Tra questi la medaglia di platino ricevuta da EcoVadis, la conferma della valutazione di "AA" nel rating Msc, il miglioramento del punteggio ottenuto da parte di Moody’s e l’inclusione di Poste italiane tra i più prestigiosi indici di sostenibilità internazionali, come Euronext Vigeo-Eiris Indices, Integrated Governance Index, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, Ftse4Good, Bloomberg Gender-Equality Index e Stoxx Global ESG Leaders. Le valutazioni positive ottenute da parte di agenzie come Cdp e Sustainalytics hanno ulteriormente confermato l'impegno dell’Azienda per la sostenibilità.Inoltre, il Gruppo ha mantenuto il proprio primato tra i leader della sostenibilità nell’ambito dell'indice Mib® Esg lanciato nel 2021 da Euronext e Borsa Italiana, dimostrando l'impegno continuo nella gestione responsabile e sostenibile. (Com)