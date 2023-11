© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 9 di questa mattina a Roma sono stati effettuati dai vigili del fuoco circa 180 interventi dovuti al maltempo. Nel primo pomeriggio la Direzione Lazio dei vigili del fuoco, sentito il Dipartimento, ha mandato in ausilio al Comando di Roma ulteriori squadre dei pompieri dai Comandi dell'Umbria, dell'Abbruzzo e di Frosinone per fronte alle oltre 300 richieste d'intervento in attesa. (Rer)