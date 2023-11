Ucraina: presidente svizzero Berset, stanzieremo 103 milioni di euro per sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera stanzierà per l’Ucraina 103 milioni di euro da destinare alle operazioni di sminamento dei territori. Lo ha annunciato oggi a Kiev il presidente svizzero Alain Berset, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. “Consideriamo lo sminamento umanitario in Ucraina una priorità e ciò ha un impatto diretto anche sull’approvvigionamento dei prodotti alimentari. Abbiamo deciso di stanziare un pacchetto di 100 milioni di franchi svizzeri (circa 103 milioni di euro) per i prossimi anni”, ha detto Berset. (Kiu)