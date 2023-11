Violenza donne: al Mef panchina rossa e facciata illuminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, il ministero dell'Economia e delle Finanze inaugura la panchina rossa e illumina la facciata del palazzo delle Finanze di via XX Settembre. Lo fa sapere il dicastero su X, insieme alle immagini del palazzo illuminato e della panchina. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti afferma: "Cultura, legalità e responsabilità per fermare la violenza contro le donne". (Rin)