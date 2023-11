Violenza donne: Roma scende in piazza, in 50 mila al grido "facciamo rumore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Fischi, tamburi, e cori per dire basta alla violenza sulle donne. Era un fiume di persone rumoroso quello che ha attraversato oggi le vie del centro di Roma nella giornata internazionale contro la violenza di genere. In più di 50 mila hanno sfilato al corteo organizzato dal movimento femminista "Non una di meno" attraversando il centro storico, dal Circo Massimo a Piazza San Giovanni. Tanti i richiami a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a Vigonovo. Un "grido di battaglia per Giulia, per tutte, non una di meno": così ha tuonato al via la testa del corteo, aperto dallo striscione rosa della Casa internazionale delle donne. Tra i tantissimi manifestanti, uomini, donne ma anche giovanissimi e tanti bambini. E tra chi ha preso parte alla manifestazione la segretaria del Pd, Elly Schlein, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il segretario della Cgil, Maurizio Landini. (segue) (Rer)