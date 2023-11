Violenza donne: Roma scende in piazza, in 50 mila al grido "facciamo rumore" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo il grido altissimo e feroce per tutte quelle donne che più non hanno voce": è stato questo uno dei cori che ha accompagnato i manifestanti durante tutto il corteo. In migliaia con il viso dipinto e i nastri rossi sugli abiti, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. E tra tamburi, fischi e fumogeni anche centinaia tra cartelli e striscioni, molti con i nomi delle donne uccide quest'anno. Quale parte del no non capisci?", ma anche "se domani tocca a me voglio essere l'ultima" e "il silenzio è complicità". Diverse anche le bandiere della pace e contro la guerra in Medio Oriente e in Ucraina. Il corteo partito tra cori e musica che suonavano dagli altoparlanti allestiti al centro del Circo Massimo è terminato in fischi e mani alzate a in Piazza San Giovanni. (Rer)