Fd'I: Lollobrigida, partito cresce perché a servizio di territori e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fd'I è un partito che cresce e ha registrato risultati straordinari, soprattutto in questo territorio dove abbiamo avuto la possibilità di offrire ai cittadini buone amministrazioni che ci hanno consentito di portare Francesco Rocca alla presidenza della regione Lazio. In questa area abbiamo lavorato tanto, anche con la stessa presidente del Consiglio Meloni, quando non era a palazzo Chigi. Il nostro impegno è volto a radicare i contenuti di una destra che si pone al servizio dei territori e dei cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo, insieme al capogruppo di Fd'I alla Camera, Tommaso Foti, al congresso provinciale di Fratelli d'Italia, che si è tenuto oggi a Tivoli e ha confermato Silvestroni alla guida della Federazione della provincia di Roma. "Questa strategia, evidentemente, ha funzionato, è stata vincente. Il senatore Marco Silvestroni sarà un'ottima guida, come ha già dimostrato di essere nel precedente mandato, insieme a tanti altri quadri, amministratori e militanti che con lui partecipano a questo congresso", ha concluso. (Rin)