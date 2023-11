Francia: tre persone incriminate per furto di manoscritti scrittore russo Pushkin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone di nazionalità georgiana, un uomo e due donne, sono state incriminate in Francia nell’ambito di un’indagine relativa al furto di rare pubblicazioni da biblioteche, in particolare di alcuni manoscritti dello scrittore russo Alexander Pushkin, del 19mo secolo. Lo riporta l’emittente televisiva “Bfm Tv”. Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, delle persone avevano fatto irruzione nella biblioteca universitaria dell’Istituto nazionale di lingue e civiltà orientali a Parigi, rubando una decina di manoscritti. Nessuna delle opere è ancora stata ritrovata. Il valore di uno dei manoscritti rubati sarebbe stimato a 60 mila euro. Una fonte vicina al caso ha spiegato che le opere degli autori classici russi sono aumentate di valore da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, in un contesto di crescente nazionalismo. (Frp)