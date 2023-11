Violenza donne: Barelli, sfida da affrontare con famiglia e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della violenza contro le donne trascende le barriere di affiliazione politica e religiosa, coinvolgendo l'intera collettività. L'unanimità espressa sia alla Camera che al Senato si fonda su un concetto semplice: il normale buonsenso. Il dibattito parlamentare ha messo in risalto aspetti fondamentali, concentrandosi particolarmente sulle sfide legate alla famiglia e alla scuola". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, ospite a "Il Confronto" su Rai 2. "La scuola, luogo in cui i giovani trascorrono più tempo rispetto a quello trascorso in famiglia, rappresenta un punto critico che richiede una riflessione sulle radici del problema, centrato sull'educazione. Oggi, l'educazione, sia di carattere culturale che scientifica, viene spesso semplificata in brevi slogan o in poche visualizzazioni online. Ciò evidenzia un problema più profondo, che non può essere risolto solo con decreti e leggi. La società, in continua evoluzione forse anche troppo veloce e poco approfondita, ha ridotto drasticamente l'apporto del dialogo tra genitori e figli, fenomeno non circoscritto solo all'Italia, ma comune in tutta la società globale", ha concluso. (Rin)