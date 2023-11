Fd'I: Silvestroni confermato presidente della Federazione provinciale di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso provinciale di Fratelli d'Italia di Roma ha eletto all'unanimità come presidente provinciale il senatore Marco Silvestroni. Sono intervenuti dirigenti ed amministratori locali a sostegno della mozione congressuale. "Sono molto soddisfatto della riconferma, orgoglioso di lavorare al servizio di un partito al quale sono legato fin dalla sua fondazione, in piena continuità con la mia gestione precedente di segretario provinciale. Sono presidente di questa Federazione dal 2013, eravamo in pochi a credere in Fratelli d'Italia ed in Giorgia Meloni che ha voluto un partito nuovo ma forte delle sue radici e della sua storia, insieme abbiamo lavorato e raggiunto risultati entusiasmanti da quel lontano 2013, e siamo passati dal 3 per cento ad oltre il 30 per cento dei consensi elettorali, ed anche nelle amministrazioni locali siamo passati da pochi a molti ed in molti casi al governo delle istituzioni", ha detto Silvestroni. "Conseguentemente l'adesione al tesseramento in questo ultimo anno è aumentata passando da 5.600 tesserati a circa 22000. Possiamo essere estremamente soddisfatti dei grandi risultati che abbiamo ottenuto in questi anni di duro lavoro, di ascolto", ha aggiunto a margine del congresso al quale hanno partecipato tra gli altri anche il capogruppo di Fd'I alla Camera, Tommaso Foti e il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)