- Meno della metà dei camion carichi di aiuti umanitari ha raggiunto la parte settentrionale della Striscia di Gaza, in contrasto con quanto stabilito negli accordi tra Israele e Hamas mediati da Qatar ed Egitto. Lo ha riferito Osama Hamdan, funzionario del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, in una conferenza stampa indetta a Beirut. (Res)