Medio Oriente: Tajani, nostri aiuti entrati a Gaza, risposta positiva per costruzione ospedale da campo

- Tutti gli aiuti italiani arrivati con i primi due cargo dell'Aeronautica militare sono nella striscia di Gaza, nelle mani delle organizzazioni Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando a margine dell’evento organizzato in Farnesina in occasione della Giornata internazionale della violenza contro le donne. “Abbiamo avuto i primi segnali positivi per l'autorizzazione alla costruzione di un ospedale militare da campo che partirà prossimamente con una nave militare al largo di Gaza, tra Gaza e Cipro. C'è la nave ospedale militare Vulcano pronta ad accogliere i feriti, come siamo pronti noi in Italia ad accogliere in ospedali italiani - in accordo con gli Emirati Arabi Uniti - giovani palestinesi non terroristi feriti”, ha affermato Tajani, sottolineando che il Paese è anche anche pronto a inviare medici e infermieri qualora ce ne fosse bisogno, dando prova di una “grande disponibilità”. (Res)