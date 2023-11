Pnrr: Rocca, Repower Eu in linea con priorità nazionali e regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimodulazione del Pnrr annunciata dal ministro Fitto potrebbe mettere in discussione i progetti del Lazio "sulla parte del dissesto. Ma non riguarda gli investimenti totali nel Lazio. Parliamo di 60 milioni che potrebbero avere un cambio di finalizzazione. Si fanno tante chiacchiere per generare disinformazione e frustrazione. Ma in realtà il Repower Eu è in linea con le priorità nazionali e regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato a margine del convegno "Roma capitale e Regione Lazio alla prova del Governo: Giubileo e Pnrr - il contributo dei Moderati" organizzato da Noi Moderati.(Rer)