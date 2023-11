Mare: Sisto (Confitarma), governo l'ha rimesso al centro del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Signor presidente lei ha detto di recente una cosa bellissima: l'Italia è la nave più bella del mondo. Noi vorremmo continuare ad essere l'equipaggio di questa nave, lo siamo da tanti anni in tutti i consessi istituzionali", ha detto il Luca Sisto direttore di Confitarma rendendo merito al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver riportato il mare e tutta la blue economy al centro dell’agenda politica del governo, anche grazie all’istituzione del ministro per le Politiche del mare e del Cipom. "Rimettere il mare al centro del nostro Paese è una visione geopolitica strategica fondamentale, che precede la previsione della singola legge di Bilancio. È una proiezione pluriennale ed è l'unica chance competitiva del nostro Paese", ha concluso ieri nel corso dell'audizione da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni - accompagnata tra gli altri dai ministri Fitto, Giorgetti, Salvini, Urso e Zangrillo - sulla manovra di Bilancio 2024.(Rin)