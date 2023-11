Pnrr: Rocca, Regione Lazio sta dando il massimo, sono ottimista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr "mi sento moderatamente ottimista. Le tappe previste sono state rispettate. Ci sono un paio di punti dove c'è rischio di criticità, come un bando sulla digitalizzazione a cui i Comuni non hanno aderito come ci si aspettava. Ora lo stiamo ripubblicando ma certo, se quel bando andasse deserto quei soldi dovremmo restituirli: ma si tratta di piccole cose. Sono 2 milioni di euro a fronte di un consistente contributo e la Ragione Lazio sta dando il massimo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine del convegno "Roma Capitale e Regione Lazio alla prova del Governo: Giubileo e Pnrr - il contributo dei Moderati", organizzato da Noi Moderati. "Bisogna essere prudenti. La burocrazia in Italia è sempre un potenziale ostacolo ma stiamo andando avanti", ha concluso Rocca.(Rer)