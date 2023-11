Medio Oriente: leader Vox Abascal, Sanchez è una "vergogna" per il Paese e per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito sovranista Vox, Santiago Abacal, ha affermato che il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è "una vergogna per la Spagna e per l'Europa", in quanto il movimento islamista palestinese Hamas lo ha ringraziato pubblicamente per le sue parole "coraggiose e chiare". "Gli autori di uno degli attacchi terroristici più crudeli, disumani e massicci della storia dell'umanità ringraziano Sanchez per la sua posizione. Hamas si unisce all'Eta (ex gruppo terroristico indipendentista basco) nel ringraziare Sanchez dandogli i propri voti", ha scritto su X il presidente della formazione sovranista. Nella giornata di ieri, nel corso di una visita in Israele, sia Sanchez che il primo ministro belga Alexander De Croo avevano espresso la loro netta condanna dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, sottolineando il diritto di Israele a difendersi ma denunciando al contempo l'uccisione "indiscriminata" di civili. (Spm)