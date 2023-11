Pnrr: Sisto (Confitarma), non disperdere risorse per rinnovo flotta e transizione "green"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Il 'decreto Flotte' (unico intervento diretto previsto dal Pnrr)" è "importante per accompagnare il settore verso la transizione green dell’intera flotta mercantile. Il 90 per cento delle somme stanziate non è stato impegnato, non per mancanza di interesse dell’armamento verso tale sistema di incentivazione ma, piuttosto, a causa di alcuni vincoli previsti per l’accesso che, come più volte da noi segnalato, hanno escluso un’importante quota della flotta operata dall’armamento nazionale". Lo ha detto Luca Sisto direttore di Confitarma che ieri è stato audito dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni - accompagnata tra gli altri dai ministri Fitto, Giorgetti, Salvini, Urso e Zangrillo - sulla manovra di Bilancio 2024. "Tra le maggiori criticità riscontrate - ha spiegato - vanno sicuramente annoverate la previsione di un vincolo geografico quinquennale legato all’impiego dell’unità oggetto di incentivazione e l’obbligo di effettuare gli interventi green, anche quelli di refitting, solo nei cantieri europei. Per questo chiediamo al ministro Fitto di non disperdere le risorse stanziate per il rinnovo della flotta e di mantenerle per la transizione green del settore".(Rin)